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ДП "Документ" повідомило, що тимчасово не видає готові документи за кордоном

Марія Ємець, Олександр ШумілінВівторок, 23 квітня 2024, 12:40
ДП Документ повідомило, що тимчасово не видає готові документи за кордоном
Фото: ДП "Документ"

Закордонні підрозділи ДП "Документ" призупинили видачу готових документів, що пояснюють технічними причинами.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву опубліковану вранці 23 квітня

Деталі: У повідомленні йдеться, що видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ" призупинено з технічних причин.

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"Видача паспортів можлива для дітей до 12 років, у звʼязку з відсутністю необхідності біометричної верифікації", – зазначають у заяві.

Подача заяв-анкет на оформлення паспортних документів здійснюється у звичайному режимі.

Закордонні філії мають повідомити користувачів про поновлення роботи систем видачі документів після вирішення проблеми на офіційних ресурсах ДП "Документ".

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Також 23 квітня офіційно підтвердили інформацію про те, що консульські установи України зупиняють надання консульських послуг чоловікам мобілізаційного віку. 

Це пов'язкно з ухваленням закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", він вже підписаний президентом та опублікований. 

Теми: українціЄвропа
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