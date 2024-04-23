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ГП "Документ" сообщило, что временно не выдает готовые документы за рубежом

Мария Емец, Александр ШумилинВторник, 23 апреля 2024, 12:40
ГП Документ сообщило, что временно не выдает готовые документы за рубежом
Фото: ГП "Документ"

Зарубежные подразделения ГП "Документ" приостановили выдачу готовых документов, что объясняют техническими причинами.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление опубликованное утром 23 апреля

Детали: В сообщении говорится, что выдача готовых документов в зарубежных подразделениях ГП "Документ" приостановлена по техническим причинам.

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"Выдача паспортов возможна для детей до 12 лет, в связи с отсутствием необходимости биометрической верификации", - отмечают в заявлении.

Подача заявлений-анкет на оформление паспортных документов осуществляется в обычном режиме.

Зарубежные филиалы должны уведомить пользователей о возобновлении работы систем выдачи документов после решения проблемы на официальных ресурсах ГП "Документ".

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Также 23 апреля официально подтвердили информацию о том, что консульские учреждения Украины останавливают предоставление консульских услуг мужчинам мобилизационного возраста.

Это связано с принятием закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета", он уже подписан президентом и опубликован.

Темы: украинцыЕвропа
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