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Росіяни скинули авіабомбу на Костянтинівку: постраждали 5 людей в цивільному авто

Валентина РоманенкоВівторок, 23 квітня 2024, 13:25
Росіяни скинули авіабомбу на Костянтинівку: постраждали 5 людей в цивільному авто
фото ОВА

Вранці 23 квітня росіяни скинули на Костянтинівку Донецької області керовану авіабомбу: п'ятеро людей отримали поранення.

Джерело: Донецька обласна прокуратура, керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін

Деталі: За даними слідства, 23 квітня 2024 року російські війська атакували Костянтинівку. Попередньо, за даними прокуратури, проти мирного населення ворог використав керовану авіаційну бомбу "УМПБ Д-30 СМ".

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Внаслідок влучання засобу ураження по одній з вулиць міста зазнали травм різного ступеня тяжкості водій та четверо пасажирів.

На момент обстрілу вони їхали по дорозі в легковому автомобілі. У постраждалих діагностовано множинні осколкові поранення (очільник ОВА пише, що двоє з них перебувають у важкому стані –ред.).

Пошкоджено фасади приватних будинків, автомобіль й лінії електромережі.

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Теми: Донецька областьвійна
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