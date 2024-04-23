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Россияне сбросили авиабомбу на Константиновку: пострадали 5 человек в гражданском авто

Валентина РоманенкоВторник, 23 апреля 2024, 13:25
Россияне сбросили авиабомбу на Константиновку: пострадали 5 человек в гражданском авто
фото ОВА

Утром 23 апреля россияне сбросили на Константиновку Донецкой области управляемую авиабомбу: пять человек получили ранения.

Источник: Донецкая областная прокуратура, руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Детали: По данным следствия, 23 апреля 2024 года российские войска атаковали Константиновку. Предварительно, по данным прокуратуры, против мирного населения враг использовал управляемую авиационную бомбу "УМПБ Д-30 СМ".

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В результате попадания средства поражения по одной из улиц города получили травмы различной степени тяжести водитель и четверо пассажиров.

На момент обстрела они ехали по дороге в легковом автомобиле. У пострадавших диагностированы множественные осколочные ранения (глава ОГА пишет, что двое из них находятся в тяжелом состоянии -ред.).

Повреждены фасады частных домов, автомобиль и линии электросети.

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фото ова

Темы: Донецкая областьвойна
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