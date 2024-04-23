Россияне сбросили авиабомбу на Константиновку: пострадали 5 человек в гражданском авто
Утром 23 апреля россияне сбросили на Константиновку Донецкой области управляемую авиабомбу: пять человек получили ранения.
Источник: Донецкая областная прокуратура, руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин
Детали: По данным следствия, 23 апреля 2024 года российские войска атаковали Константиновку. Предварительно, по данным прокуратуры, против мирного населения враг использовал управляемую авиационную бомбу "УМПБ Д-30 СМ".
В результате попадания средства поражения по одной из улиц города получили травмы различной степени тяжести водитель и четверо пассажиров.
На момент обстрела они ехали по дороге в легковом автомобиле. У пострадавших диагностированы множественные осколочные ранения (глава ОГА пишет, что двое из них находятся в тяжелом состоянии -ред.).
Повреждены фасады частных домов, автомобиль и линии электросети.