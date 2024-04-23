З Литви до України прибула партія бронетранспортерів M577

Литва оголосила про передачу Україні партії командно-штабних броньованих машин M577, які вже прибули до нашої країни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Литви

Деталі: Як зазначили у відомстві, партія бронемашин прибула в Україну 23 квітня.

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Точну кількість транспортних засобів не повідомляють.

У відомстві нагадали, що цього року вже надали Україні допомогу на суму 84 мільйони євро і мають на меті зберегти цю динаміку.

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