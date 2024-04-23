Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

З Литви до України прибула партія бронетранспортерів M577

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловВівторок, 23 квітня 2024, 13:40
З Литви до України прибула партія бронетранспортерів M577
Фото: Міноборони Литви

Литва оголосила про передачу Україні партії командно-штабних броньованих машин M577, які вже прибули до нашої країни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Литви

Деталі: Як зазначили у відомстві, партія бронемашин прибула в Україну 23 квітня.

Реклама:
 

Точну кількість транспортних засобів не повідомляють.

У відомстві нагадали, що цього року вже надали Україні допомогу на суму 84 мільйони євро і мають на меті зберегти цю динаміку.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Литвазброядопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський: Світова більшість має примусити РФ до миру, цей шлях може початися в червні

У Росії з 1 листопада почнуть розсилати електронні повістки й обмежать виїзд із країни

Ілон Маск несподівано відвідав Китай і планує зустрітись із чиновниками

фото, відеоІз Тиси витягнули тіла двох чоловіків

У Німеччині зарізали двох українців, підозрюваний – росіянин

Доки Україна чекає допомогу від США, росіяни можуть отримати тактичні переваги – ISW

Усі новини...
Литва
Президент Литви похвалив Дуду за вплив на Трампа щодо України
ЄСПЛ відхилив позов російського співака Кіркорова щодо заборони в'їзду в Литву
РосЗМІ: Литва відновила закупівлі російського зерна після шестимісячної перерви
Останні новини
19:47
Скелетоніст Гераскевич: Якщо будемо слухати все, що хоче МОК, будемо бачити російських терористів на змаганнях
19:38
Україна вдруге в історії здобула золото у командних змаганнях на ЧЄ зі спортивної гімнастики
19:29
У Німеччині арештували росіянина, підозрюваного у вбивстві українців
19:21
Ірландія хоче повертати до Британії мігрантів, які втекли через закон про депортацію
19:12
Зеленський: Світова більшість має примусити РФ до миру, цей шлях може початися в червні
18:58
Польща планує з липня знизити ціни на електроенергію для споживачів
18:48
Зеленський: Хочемо зробити безпекову угоду з США найсильнішою з усіх
18:21
Кардіологи пояснили, як підйом сходами впливає на тривалість життя
18:15
Hyundai та KIA підписали угоду про технологію підключених авто з китайським Baidu
18:09
У цирку Запоріжжя діти зірвалися з 3-метрової висоти
Усі новини...
Реклама: