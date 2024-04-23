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Из Литвы в Украину прибыла партия бронетранспортеров M577

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловВторник, 23 апреля 2024, 13:40
Из Литвы в Украину прибыла партия бронетранспортеров M577
Фото: Минобороны Литвы

Литва объявила о передаче Украине партии командно-штабных бронированных машин M577, которые уже прибыли в нашу страну.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы

Детали: Как отметили в ведомстве, партия бронемашин прибыла в Украину 23 апреля.

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Точное количество транспортных средств не сообщается.

В ведомстве напомнили, что в этом году уже предоставили Украине помощь на сумму 84 млн евро и ставят целью сохранить эту динамику.

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Темы: Литваоружиепомощь Украине
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