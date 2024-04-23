Росіяни вдарили по Дніпровському району: четверо поранених – у стані середньої тяжкості
Вівторок, 23 квітня 2024, 14:54
Російські окупаційні війська вдарили по Дніпровському району: за попередньою інформацією, постраждали четверо людей.
Джерело: керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Facebook
Пряма мова: "Через ракетну атаку постраждали, попередньо, четверо людей. Троє чоловіків – 34, 48 і 70 років. Та 72-річна жінка. Всі госпіталізовані у стані середньої тяжкості.
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Сталися два займання".
Деталі: Зазначається, що іІнформація уточнюється.