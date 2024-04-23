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Росіяни вдарили по Дніпровському району: четверо поранених – у стані середньої тяжкості

Валентина РоманенкоВівторок, 23 квітня 2024, 14:54
Росіяни вдарили по Дніпровському району: четверо поранених – у стані середньої тяжкості
ілюстративне фото

Російські окупаційні війська вдарили по Дніпровському району: за попередньою інформацією, постраждали четверо людей.

Джерело: керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Facebook

Пряма мова: "Через ракетну атаку постраждали, попередньо, четверо людей. Троє чоловіків – 34, 48 і 70 років. Та 72-річна жінка. Всі госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

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Сталися два займання".

Деталі: Зазначається, що іІнформація уточнюється.

Теми: Дніпропетровська областьвійна
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