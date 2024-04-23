Россияне ударили по Днепровскому району: четверо раненых – в состоянии средней тяжести
Вторник, 23 апреля 2024, 14:54
Российские оккупационные войска ударили по Днепровскому району: по предварительной информации, пострадали четыре человека.
Источник: руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Facebook
Прямая речь: "Из-за ракетной атаки пострадали, предварительно, четыре человека. Трое мужчин - 34, 48 и 70 лет. И 72-летняя женщина. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Реклама:
Произошли два возгорания".
Детали: Отмечено, что информация уточняется.