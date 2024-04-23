Россияне ударили по Днепровскому району: четверо раненых – в состоянии средней тяжести

Российские оккупационные войска ударили по Днепровскому району: по предварительной информации, пострадали четыре человека.

Источник: руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Facebook

Прямая речь: "Из-за ракетной атаки пострадали, предварительно, четыре человека. Трое мужчин - 34, 48 и 70 лет. И 72-летняя женщина. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести.

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Произошли два возгорания".

Детали: Отмечено, что информация уточняется.