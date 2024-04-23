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Європарламент підтримав продовження пільгової торгівлі з Україною із запобіжниками

Олександр Шумілін, Марія ЄмецьВівторок, 23 квітня 2024, 15:01
Європарламент підтримав продовження пільгової торгівлі з Україною із запобіжниками
Фото: Getty Images

Європарламент на голосуванні у вівторок підтримав продовження на один рік дії угоди про безмитну торгівлю продуктами харчування з Україною з додатковими запобіжниками для захисту європейських фермерів.

Джерело: повідомлення пресслужби Європарламенту, що є у розпорядженні "Європейської правди"

Деталі: Євродепутати підтримали продовження призупинення ввізних мит і квот для української сільськогосподарської продукції ще на рік, до 5 червня 2025 року, із запобіжниками для захисту інтересів європейських аграріїв.

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За це проголосували 428 депутатів, проти – 131 і 44 – утрималися.

Нові правила передбачають, що Єврокомісія може швидко відреагувати та застосувати заходи, які вважає необхідними, у разі серйозних проблем на ринку ЄС чи однієї або кількох країн-членів через український агроімпорт. Зокрема, передбачено запобіжник для низки продуктів – м’яса птиці, яєць, вівса, крупи, кукурудзи і меду – якщо імпорт перевищить середні обсяги імпорту у другій половині 2021 та у 2022-2022 роках, у такому разі тарифи може бути відновлено.

Після рішення Європарламенту останньою крапкою у продовженні угоди має стати рішення Ради ЄС.

ВІДЕО ДНЯ

Угода набуде чинності 6 червня 2024 року терміном на один рік.

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Теми: торгівлякордон
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