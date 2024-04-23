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Европарламент поддержал продление льготной торговли с Украиной с предохранителями

Александр Шумилин, Мария ЕмецВторник, 23 апреля 2024, 15:01
Европарламент поддержал продление льготной торговли с Украиной с предохранителями
Фото: Getty Images

Европарламент на голосовании во вторник поддержал продление на один год действия соглашения о беспошлинной торговле продуктами питания с Украиной с дополнительными предохранителями для защиты европейских фермеров.

Источник: сообщение пресс-службы Европарламента, которое есть в распоряжении "Европейской правды"

Детали: Евродепутаты поддержали продление приостановления ввозных пошлин и квот для украинской сельскохозяйственной продукции еще на год, до 5 июня 2025 года, с предохранителями для защиты интересов европейских аграриев.

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За это проголосовали 428 депутатов, против - 131 и 44 - воздержались.

Новые правила предусматривают, что Еврокомиссия может быстро отреагировать и применить меры, которые считает необходимыми, в случае серьезных проблем на рынке ЕС или одной или нескольких стран-членов из-за украинского агроимпорта. В частности, предусмотрен предохранитель для ряда продуктов – мяса птицы, яиц, овса, крупы, кукурузы и меда – если импорт превысит средние объемы импорта во второй половине 2021 и в 2022-2022 годах, в таком случае тарифы могут быть восстановлены.

После решения Европарламента последней точкой в продлении соглашения должно стать решение Совета ЕС.

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Соглашение вступит в силу 6 июня 2024 года сроком на один год.

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Темы: торговляграница
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