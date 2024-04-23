Більшість зброї з пакету допомоги США для України вже знаходиться у Німеччині та Польщі – CNN

Більша частина призначеного для України озброєння з пакету допомоги США знаходиться вже на складах Німеччини та Польщі, що прискорить час доставки після схвалення відповідного закону.

Джерело: CNN з посиланням на американське джерело, знайоме з наданням військової допомоги Україні, передає "Європейська правда"

Деталі: Хоча американські офіційні особи не говорять про це відкрито, джерело повідомило, що значна частина цієї допомоги вже розміщена на складах у Німеччині та Польщі, що, очевидно, скоротить час, необхідний для її доставки в Україну.

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Джерело також повідомило, що артилерійські снаряди будуть одними з перших матеріалів, які будуть доставлені в Україну.

Зазначається, що після перетину кордону українські посадовці намагатимуться доставити матеріали туди, де вони потрібні, якомога швидше – але це все одно становитиме значну логістичну проблему з огляду на величезну кількість відповідного озброєння.

Тому, йдеться у матеріалі CNN, навіть зі швидким схваленням нового пакета допомоги перевага, яку зараз має Росія, не буде усунута негайно.

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