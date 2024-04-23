Большинство оружия из пакета помощи США для Украины уже находится в Германии и Польше - CNN

Большая часть предназначенного для Украины вооружения из пакета помощи США находится уже на складах Германии и Польши, что ускорит время доставки после одобрения соответствующего закона.

Источник: CNN со ссылкой на американский источник, знакомый с предоставлением военной помощи Украине, передает "Европейская правда"

Детали: Хотя американские официальные лица не говорят об этом открыто, источник сообщил, что значительная часть этой помощи уже размещена на складах в Германии и Польше, что, очевидно, сократит время, необходимое для ее доставки в Украину.

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Источник также сообщил, что артиллерийские снаряды будут одними из первых материалов, которые будут доставлены в Украину.

Отмечается, что после пересечения границы украинские чиновники будут пытаться доставить материалы туда, где они нужны, как можно быстрее – но это все равно составит значительную логистическую проблему, учитывая огромное количество соответствующего вооружения.

Поэтому, говорится в материале CNN, даже с быстрым одобрением нового пакета помощи преимущество, которое сейчас имеет Россия, не будет устранено немедленно.

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