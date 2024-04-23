Большинство оружия из пакета помощи США для Украины уже находится в Германии и Польше - CNN
Большая часть предназначенного для Украины вооружения из пакета помощи США находится уже на складах Германии и Польши, что ускорит время доставки после одобрения соответствующего закона.
Источник: CNN со ссылкой на американский источник, знакомый с предоставлением военной помощи Украине, передает "Европейская правда"
Детали: Хотя американские официальные лица не говорят об этом открыто, источник сообщил, что значительная часть этой помощи уже размещена на складах в Германии и Польше, что, очевидно, сократит время, необходимое для ее доставки в Украину.
Источник также сообщил, что артиллерийские снаряды будут одними из первых материалов, которые будут доставлены в Украину.
Отмечается, что после пересечения границы украинские чиновники будут пытаться доставить материалы туда, где они нужны, как можно быстрее – но это все равно составит значительную логистическую проблему, учитывая огромное количество соответствующего вооружения.
Поэтому, говорится в материале CNN, даже с быстрым одобрением нового пакета помощи преимущество, которое сейчас имеет Россия, не будет устранено немедленно.
Предистория:
- 20 апреля Палата представителей США проголосовала за законопроект об иностранной помощи для Украины.
- Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что Сенат будет голосовать за законопроект во вторник, 23 апреля.
- Член комитета по иностранным делам Палаты представителей США демократ Билл Китинг во время визита в Киев заявил, что новый пакет военной помощи после решения Конгресса поступит "быстрее, чем кто-либо считает возможным".
- Посол Украины Оксана Маркарова не исключила, что первый пакет американских вооружений может поступить в Украину уже в апреле.
- СМИ сообщали, что США готовят "больший, чем обычно" пакет военной помощи для Киева.