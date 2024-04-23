Закривавлені люди і стогони: поліція показала відео з епіцентру вибуху в Костянтинівці

Поранених від вибуху авіаційної бомби, яку росіяни 23 квітня скинули на Костянтинівку Донецької області, рятували парамедики поліції.

Джерело: пресслужба Нацполіції

Деталі: Близько 9.34 окупанти вдарили по центральній частині міста керованою авіаційною бомбою УМПБ-Д-30 СМ. Внаслідок обстрілу осколкові поранення отримали 5 людей, які в цей час їхали в автомобілі та опинилися в епіцентрі вибуху.

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Дослівно: "У перші хвилини після обстрілу на допомогу людям прибули поліцейські. Постраждали три жінки віком 51 і 55 років та двоє чоловіків віком 57 і 70 років. Парамедики надали пораненим медичну допомогу та евакуювали до лікарні".