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Лубінець: ВЛК визнала придатним чоловіка, який помер по дорозі в навчальний центр 

Анастасія ПроцВівторок, 23 квітня 2024, 15:44
Лубінець: ВЛК визнала придатним чоловіка, який помер по дорозі в навчальний центр 
ДМИТРО ЛУБІНЕЦЬ. ФОТО: GETTY IMAGES

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що військовозобов’язаний, який помер дорогою в навчальний центр на Закарпатті, відповідно згідно з довідкою військово-лікарської комісії був визнаний придатним до військової служби. 

Джерело: Лубінець

Пряма мова: "Щодо ситуації зі смертю чоловіка на Закарпатті дорогою в навчальний центр. Відомо, що українець згідно з довідкою ВЛК був визнаний придатним до військової служби"

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Деталі: Також Лубінець заявив, що особисто контролюватиме цю ситуацію.
"Мої представники у Закарпатській і Львівській областях працюватимуть, аби дізнатися всі обставини". 

Передісторія:

23 квітня на Львівщині по дорозі в навчальний центр помер військовозобов’язаний. У ТЦК кажуть про напад епілепсії. За цим фактом призначили службову перевірку. 

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Також у прокуратурі повідомили, що перевіряють факт можливого незаконного призову громадянина та ймовірної причетності до трагедії службовців Ужгородського районного ТЦК та СП.

Теми: мобілізаціяТЦКЗакарпаття
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