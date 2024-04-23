Лубінець: ВЛК визнала придатним чоловіка, який помер по дорозі в навчальний центр 

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що військовозобов’язаний, який помер дорогою в навчальний центр на Закарпатті, відповідно згідно з довідкою військово-лікарської комісії був визнаний придатним до військової служби.

Джерело: Лубінець

Пряма мова: "Щодо ситуації зі смертю чоловіка на Закарпатті дорогою в навчальний центр. Відомо, що українець згідно з довідкою ВЛК був визнаний придатним до військової служби"

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Деталі: Також Лубінець заявив, що особисто контролюватиме цю ситуацію.

"Мої представники у Закарпатській і Львівській областях працюватимуть, аби дізнатися всі обставини".

Передісторія:

23 квітня на Львівщині по дорозі в навчальний центр помер військовозобов’язаний. У ТЦК кажуть про напад епілепсії. За цим фактом призначили службову перевірку.

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Також у прокуратурі повідомили, що перевіряють факт можливого незаконного призову громадянина та ймовірної причетності до трагедії службовців Ужгородського районного ТЦК та СП.