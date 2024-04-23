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Лубинец: ВВК признала годным мужчину, который умер по дороге в учебный центр

Анастасия ПроцВторник, 23 апреля 2024, 15:44
Лубинец: ВВК признала годным мужчину, который умер по дороге в учебный центр
ДМИТРИЙ ЛУБИНЕЦ. ФОТО: GETTY IMAGES

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что военнообязанный, который умер по дороге в учебный центр на Закарпатье, согласно справке военно-врачебной комиссии был признан годным к военной службе. 

Источник: Лубинец

Прямая речь: "Относительно ситуации со смертью мужчины на Закарпатье по дороге в учебный центр. Известно, что украинец согласно справке ВВК был признан годным к военной службе"

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Детали: Также Лубинец заявил, что лично будет контролировать эту ситуацию.

"Мои представители в Закарпатской и Львовской областях будут работать, чтобы узнать все обстоятельства". 

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

23 апреля на Львовщине по дороге в учебный центр умер военнообязанный. В ТЦК говорят о приступе эпилепсии. По данному факту назначили служебную проверку.

Также в прокуратуре сообщили, что проверяют факт возможного незаконного призыва гражданина и вероятной причастности к трагедии служащих Ужгородского районного ТЦК и СП.

Темы: мобилизацияТЦКЗакарпатье
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