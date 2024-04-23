Лубинец: ВВК признала годным мужчину, который умер по дороге в учебный центр
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что военнообязанный, который умер по дороге в учебный центр на Закарпатье, согласно справке военно-врачебной комиссии был признан годным к военной службе.
Источник: Лубинец
Прямая речь: "Относительно ситуации со смертью мужчины на Закарпатье по дороге в учебный центр. Известно, что украинец согласно справке ВВК был признан годным к военной службе"
Детали: Также Лубинец заявил, что лично будет контролировать эту ситуацию.
"Мои представители в Закарпатской и Львовской областях будут работать, чтобы узнать все обстоятельства".
Предыстория:
23 апреля на Львовщине по дороге в учебный центр умер военнообязанный. В ТЦК говорят о приступе эпилепсии. По данному факту назначили служебную проверку.
Также в прокуратуре сообщили, что проверяют факт возможного незаконного призыва гражданина и вероятной причастности к трагедии служащих Ужгородского районного ТЦК и СП.