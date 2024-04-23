На Полтавщині під час повітряної тривоги пролунав вибух

23 квітня російські військові атакували Полтавщину. Повітряні сили попереджали про запуск ракет у напрямку регіону.

Джерело: голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, Повітряні сили

Пряма мова: "Ворог атакував Полтавщину. Звук вибуху чули в межах Полтавської громади. За попередньою інформацією, без жертв і постраждалих".

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Деталі: О 14:59 Повітряні сили повідомили про ракету у напрямку Полтави. Згодом повітряники написали про ще одну ракету у тому ж напрямку. О 15:12 Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на півдні.

"Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей".