Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

На Полтавщині під час повітряної тривоги пролунав вибух

Анастасія ПроцВівторок, 23 квітня 2024, 16:09
На Полтавщині під час повітряної тривоги пролунав вибух
Ілюстративне фото: Getty Images

23 квітня російські військові атакували Полтавщину. Повітряні сили попереджали про запуск ракет у напрямку регіону.

Джерело: голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, Повітряні сили

Пряма мова: "Ворог атакував Полтавщину. Звук вибуху чули в межах Полтавської громади.  За попередньою інформацією, без жертв і постраждалих".

Реклама:

Деталі: О 14:59 Повітряні сили повідомили про ракету у напрямку Полтави. Згодом повітряники написали про ще одну ракету у тому ж напрямку. О 15:12 Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на півдні.

"Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей".

Теми: Полтавська областьракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський: Світова більшість має примусити РФ до миру, цей шлях може початися в червні

У Росії з 1 листопада почнуть розсилати електронні повістки й обмежать виїзд із країни

Ілон Маск несподівано відвідав Китай і планує зустрітись із чиновниками

фото, відеоІз Тиси витягнули тіла двох чоловіків

У Німеччині зарізали двох українців, підозрюваний – росіянин

Доки Україна чекає допомогу від США, росіяни можуть отримати тактичні переваги – ISW

Усі новини...
Полтавська область
Суд дав 15 років тюрми кремлівському пропагандисту з Полтавщини
Летів у Бидгощ, опинився в Португалії: на шахрайстві викрили заступника голови облради
Удар РФ по гуртожитку на Полтавщині: кількість постраждалих зросла до 16
Останні новини
19:47
Скелетоніст Гераскевич: Якщо будемо слухати все, що хоче МОК, будемо бачити російських терористів на змаганнях
19:38
Україна вдруге в історії здобула золото у командних змаганнях на ЧЄ зі спортивної гімнастики
19:29
У Німеччині арештували росіянина, підозрюваного у вбивстві українців
19:21
Ірландія хоче повертати до Британії мігрантів, які втекли через закон про депортацію
19:12
Зеленський: Світова більшість має примусити РФ до миру, цей шлях може початися в червні
18:58
Польща планує з липня знизити ціни на електроенергію для споживачів
18:48
Зеленський: Хочемо зробити безпекову угоду з США найсильнішою з усіх
18:21
Кардіологи пояснили, як підйом сходами впливає на тривалість життя
18:15
Hyundai та KIA підписали угоду про технологію підключених авто з китайським Baidu
18:09
У цирку Запоріжжя діти зірвалися з 3-метрової висоти
Усі новини...
Реклама: