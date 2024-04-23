На Полтавщине во время воздушной тревоги прогремел взрыв во время воздушной тревоги

23 апреля российские военные атаковали Полтавскую область. Воздушные силы предупреждали о запуске ракет в направлении региона.

Источник: председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, Воздушные силы

Прямая речь: "Враг атаковал Полтавскую область. Звук взрыва слышали в пределах Полтавской общины. По предварительной информации, без жертв и пострадавших".

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Детали: В 14:59 Воздушные силы сообщили о ракете в направлении Полтавы. Впоследствии воздушники написали о еще одной ракете в том же направлении. В 15:12 Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на юге.

"Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей".





