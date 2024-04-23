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Росіяни намагаються захопити Іванівське та околиці Богданівки, щоб прорватися в Часів Яр – "Хортиця"

Альона Мазуренко Вівторок, 23 квітня 2024, 16:16
Росіяни намагаються захопити Іванівське та околиці Богданівки, щоб прорватися в Часів Яр – Хортиця
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Російські окупанти намагаються захопити селище Іванівське та околиці Богданівки, щоб прорватися до Часового Яру в Донецькій області. 

Джерело: речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону

Пряма мова: "На східному фронті обстановка останніми днями дещо загострилась, проте без великих суттєвих змін. У зоні відповідальності нашого ОСУВ "Хортиця" найгарячішими напрямками є наразі Бахмутський, Авдіївський та Новопавлівський.

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Ситуація в районі проведення бойових дій складна, але контрольована силами оборони. Ворожа армія на деяких ділянках і напрямках не припиняє спроб і надалі штурмувати позиції наших захисників, використовує при цьому як артилерію, танки, безпілотники різних типів, так і авіацію...

Окупанти за всяку ціну намагаються захопити селище Іванівське та околиці Богданівки і прорватися до Часового Яру, де нашим воїнам ціною титанічних зусиль вдається стримувати вже не одну добу ворога і стабілізувати ситуацію на цьому напрямку".

Деталі: За словами Волошина, що всі спроби російської армії просуватись вперед українські захисники успішно придушують. Військові знищують велику кількість російської техніки.

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Речник додав, що озброєння та військова техніка, яка має надійти найближчим часом від міжнародних партнерів, "дасть можливість покращити і змінити ситуацію як на Бахмутському напрямку, так і на Авдіївському і Новопавлівському".

Також ця зброя може внести зміни по всій лінії бойового зіткнення, адже "допоможе досягнути технічної переваги над противником, зокрема й у високотехнологічних видах зброї. Це, насамперед, створення умов для перехоплення стратегічної ініціативи".

Речник ОСУВ "Хортиця" розповів, що на Лиманському напрямку російські загарбники за добу здійснили 19 безуспішних атак в районах Серебрянського лісництва та населених пунктів Надія, Новоєгорівка, що на Луганщині, та Терни і Торське на Донеччині.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 16 атак в районах н.п. Золотарівка, Спірне, Виїмка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка.

На Авдіївському напрямку захисники відбили 18 атак в районах н.п. Новобахмутівка, Семенівка, Уманське, Бердичі, Первомайське, Очеретине, Новокалинове та Ясногородівка. На цьому напрямку ворог дещо зменшив кількість масованих атак у напрямку н.п. Бердичі та намагається обійти село з боку Очеретиного.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах н.п. Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне і Микільське. Там окупанти 20 разів протягом доби намагалися прорвати оборону українських позицій. Також на цьому напрямку ворог продовжує штурмувати район Красногорівки з використанням штурмових груп, але безуспішно.

Теми: Донецька областьвійнаокупація
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