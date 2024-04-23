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Россияне пытаются захватить Ивановское и окрестности Богдановки, чтобы прорваться в Часов Яр - "Хортица"

Алена МазуренкоВторник, 23 апреля 2024, 16:16
Россияне пытаются захватить Ивановское и окрестности Богдановки, чтобы прорваться в Часов Яр - Хортица
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Российские оккупанты пытаются захватить поселок Ивановское и окрестности Богдановки, чтобы прорваться к Часовому Яру в Донецкой области.

Источник: представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона

Прямая речь: "На восточном фронте обстановка в последние дни несколько обострилась, однако без больших существенных изменений. В зоне ответственности нашего ОСУВ "Хортица" горячими направлениями являются сейчас Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское.

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Ситуация в районе проведения боевых действий сложная, но контролируемая силами обороны. Вражеская армия на некоторых участках и направлениях не прекращает попыток и в дальнейшем штурмовать позиции наших защитников, использует при этом как артиллерию, танки, беспилотники разных типов, так и авиацию...

Оккупанты любой ценой пытаются захватить поселок Ивановское и окрестности Богдановки и прорваться к Часовому Яру, где нашим воинам ценой титанических усилий удается сдерживать уже не одни сутки врага и стабилизировать ситуацию на этом направлении".

Детали: По словам Волошина, что все попытки российской армии продвигаться вперед украинские защитники успешно подавляют. Военные уничтожают большое количество российской техники.

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Спикер добавил, что вооружение и военная техника, которая должна поступить в ближайшее время от международных партнеров, "даст возможность улучшить и изменить ситуацию как на Бахмутском направлении, так и на Авдеевском и Новопавловском".

Также это оружие может внести изменения по всей линии боевого соприкосновения, ведь "поможет достичь технического превосходства над противником, в том числе и в высокотехнологичных видах оружия. Это, прежде всего, создание условий для перехвата стратегической инициативы".

Представитель ОСУВ "Хортица" рассказал, что на Лиманском направлении российские захватчики за сутки совершили 19 безуспешных атак в районах Серебрянского лесничества и населенных пунктов Надежда, Новоегоровка, что на Луганщине, и Терны и Торское в Донецкой области.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Бахмутском направлении украинские защитники отбили 16 атак в районах н.п. Золотаревка, Спирное, Выемка, Часов Яр, Ивановское, Клещеевка, Андреевка.

На Авдеевском направлении защитники отбили 18 атак в районах н.п. Новобахмутовка, Семеновка, Уманское, Бердичи, Первомайское, Очеретино, Новокалиново и Ясногородовка. На этом направлении враг несколько уменьшил количество массированных атак в направлении н.п. Бердичи и пытается обойти село со стороны Очеретино.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах н.п. Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Никольское. Там оккупанты 20 раз в течение суток пытались прорвать оборону украинских позиций. Также на этом направлении враг продолжает штурмовать район Красногоровки с использованием штурмовых групп, но безуспешно.

Темы: Донецкая областьвойнаоккупация
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