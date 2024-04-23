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Україна та НАТО обговорили деталі створення спільного центру в Бидгощі

Олег Павлюк, Анастасія ПроцВівторок, 23 квітня 2024, 17:08
Україна та НАТО обговорили деталі створення спільного центру в Бидгощі
Ілюстративне фото: Getty Images

Представники України та Північноатлантичного альянсу на засіданні в Польщі обговорили план підготовки до Вашингтонського саміту НАТО, зокрема створення у польському Бидгощі першого спільного аналітичного, тренувального та освітнього центру Україна-НАТО (JATEC).

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Міністерства оборони України

Деталі: Спільний план роботи Києва та Альянсу охоплює зокрема розробку концепції для фінального погодження перед самітом у Вашингтоні, а також деталі роботи майбутнього спільного центру JATEC.

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Йдеться про остаточне узгодження структури центру, проєкт фінансових витрат, залучення людського ресурсу та розробку пропозицій з питань звʼязку та обміну інформацією, уточнюють у Міноборони.

"Результати засідання у Польщі – ще один крок для становлення Центру як інституції спрямованої на посилення співпраці України з Альянсом", – прокоментував заступник міністра оборони Станіслав Гайдер.

Нагадаємо: рішення про запуск JATEC ухвалили за результатами засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони 15 лютого 2024 року. 

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Завданнями Центру стануть спільний аналіз та узагальнення досвіду в сфері оборони та безпеки, удосконалення системи підготовки та військової освіти, сприяння підвищенню взаємосумісності, розвиток спроможностей Сил оборони України.

Робота Центру буде спрямована на досягнення повної взаємосумісності ЗСУ та сил країн НАТО.

Детально про лютневу зустріч міністрів у Брюсселі дивіться у відеопоясненні "Європейської правди"

Теми: НАТОУкраїнаПольща
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