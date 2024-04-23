Украина и НАТО обсудили детали создания совместного центра в Быдгоще

Представители Украины и Североатлантического альянса на заседании в Польше обсудили план подготовки к Вашингтонскому саммиту НАТО, в частности создание в польском Быдгоще первого Совместного аналитического, тренировочного и образовательного центра Украина-НАТО (JATEC).

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины

Детали: Совместный план работы Киева и Альянса включает в себя разработку концепции для финального согласования перед саммитом в Вашингтоне, а также детали работы будущего совместного центра JATEC.

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Речь идет об окончательном согласовании структуры центра, проекте финансовых затрат, привлечении человеческого ресурса и разработке предложений по вопросам связи и обмена информацией, уточняют в Минобороны.

"Результаты заседания в Польше – еще один шаг для становления Центра как института, направленного на усиление сотрудничества Украины с Альянсом", – прокомментировал заместитель министра обороны Станислав Гайдер.

Напомним: решение о запуске JATEC было принято по результатам заседания Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны 15 февраля 2024 года.

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Задачами Центра станут совместный анализ и обобщение опыта в сфере обороны и безопасности, усовершенствование системы подготовки и военного образования, содействие повышению взаимосовместимости, развитие возможностей сил обороны Украины.

Работа Центра будет направлена на достижение полной взаимосовместимости ВСУ и сил НАТО.

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