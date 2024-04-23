Reuters: США готують пакет військової допомоги для України на $1 млрд 

Сполучені Штати планують виділити Україні 1 мільярд доларів військової допомоги. Це буде перша частина допомоги з пакету вартістю в 61 млрд доларів, який має ухвалити Сенат.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: В останні місяці США практично зупинили передачу військової допомоги Україні через блокування цього кроку у Конгресі. Тепер, після очікуваного схвалення у Сенаті проєкту на 61 млрд доларів і підпису президента Байдена, закон дозволить виділити перший за довгий час пакет допомоги Києву.

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За даними Reuters, до пакета увійдуть зокрема транспортні засоби, зенітно-ракетні комплекси Stinger, додаткові боєприпаси для систем HIMARS, 155-мм артилерійські снаряди, протитанкові боєприпаси TOW і Javelin.

ЗМІ раніше повідомляли, що США готують "більший, ніж зазвичай" пакет військової допомоги для Києва, куди увійдуть бронетехніка, зокрема бойові машини Bradley, військові автомобілі Humvee та бронетранспортери M113, а також "ракети", артилерія та засоби протиповітряної оборони.

Також повідомлялось, що більшість озброєнь з нового пакета допомоги США для України, яку виділять після завершення процедури схвалення відповідного закону, вже перебуває на складах Німеччини і Польщі.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 20 квітня Палата представників США проголосувала за законопроєкт про іноземну допомогу для України. Подробиці документа читайте в цьому матеріалі.

Голосування в Сенаті заплановане на 23 квітня.

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