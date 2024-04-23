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Reuters: США готовят пакет военной помощи для Украины на $1 млрд 

Олег Павлюк, Анастасия ПроцВторник, 23 апреля 2024, 18:40
Reuters: США готовят пакет военной помощи для Украины на $1 млрд 
РСЗО HIMARS. Фото - Ezra Acayan/Getty Images

Соединенные Штаты планируют выделить Украине 1 миллиард долларов военной помощи. Это будет первая часть помощи из пакета стоимостью в 61 млрд долларов, который должен принять Сенат.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters 

Детали: В этом году США практически остановили передачу военной помощи Украине из-за блокирования этого шага в Конгрессе. Теперь, после ожидаемого одобрения в Сенате и подписи президента Байдена, закон позволит выделить первый за долгое время пакет помощи Киеву.

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По данным Reuters, в пакет войдут в частности транспортные средства, зенитно-ракетные комплексы Stinger, дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, 155-мм артиллерийские снаряды, противотанковые боеприпасы TOW и Javelin.

СМИ ранее сообщали, что США готовят "больший, чем обычно" пакет военной помощи для Киева, куда войдут бронетехника, в частности боевые машины Bradley, военные автомобили Humvee и бронетранспортеры M113, а также "ракеты", артиллерия и средства противовоздушной обороны.

Также сообщалось, что большинство вооружений из нового пакета помощи США для Украины, которую выделят после завершения процедуры одобрения соответствующего закона, уже находится на складах Германии и Польши.

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Напомним: 20 апреля Палата представителей США проголосовала за законопроект об иностранной помощи для Украины. Подробности документа читайте в этом материале.

Голосование в Сенате запланировано на 23 апреля.

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Темы: СШАпомощь Украинеоружие
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