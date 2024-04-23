Трьох людей поранила російська армія на Сумщині

Російська армія 23 квітня атакувала з "Градів" житловий квартал у центрі міста Білопілля, що на Сумщині та Шалигінську громаду. Відомо про трьох поранених.

Джерело: голова громади Юрій Зарко в коментарі "Суспільному", Сумська обласна прокуратура

Пряма мова голови: "Відомо про 6 влучань по центру міста. Ударили з РСЗВ "Град". Є поранений чоловік. Йому приблизно 40 років. Він перебуває у лікарні в Білопіллі, стан його середньої тяжкості, має осколкові поранення. Коли був вибух він намагався сховатися і уламки поранили плечі, спину, стегна, ноги".

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Деталі: Близько 13:00 ворог атакував з артилерії цивільну інфраструктуру Шалигінської громади Шосткинського району. Унаслідок атаки пошкоджено два приватні домоволодіння. Дві жінки, яким 72 та 45 років, отримали поранення.

Наслідки обстрілу Шалигінської громади фото - Сумська обласна прокуратура