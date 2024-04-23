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Трех человек ранила российская армия в Сумской области

Татьяна ОлейникВторник, 23 апреля 2024, 19:47
Трех человек ранила российская армия в Сумской области
Последствия обстрела Шалыгинской громады. Фото - Сумская областная прокуратура

Российская армия 23 апреля атаковала с "Градов" жилой квартал в центре города Белополье Сумской области и Шалыгинской громады. Известно о трех раненых.

Источник: председатель громады Юрий Зарко в комментарии "Суспільному", Сумская областная прокуратура

Прямая речь председателя: "Известно о шести попаданиях по центру города. Ударили из РСЗО "Град". Есть раненый мужчина. Ему примерно 40 лет. Он находится в больнице в Белополье, состояние его средней тяжести, имеет осколочные ранения. Когда был взрыв он пытался спрятаться и обломки ранили плечи, спину, бедра, ноги".

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Детали: Около 13:00 враг атаковал из артиллерии гражданскую инфраструктуру Шалыгинского общества Шосткинского района. В результате атаки повреждены два частных домовладения. Две женщины, которым 72 и 45 лет, получили ранения.

 
Последствия обстрела Шалыгинской громады
ФОТО - СУМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА
 
Последствия обстрела Шалыгинской громады
ФОТО - СУМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Темы: Сумская областьвойнаобстрел
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