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Генштаб: Ворог 17 разів намагався прорвати оборону на Новопавлівському напрямку 

Анастасія ПроцВівторок, 23 квітня 2024, 19:53
Генштаб: Ворог 17 разів намагався прорвати оборону на Новопавлівському напрямку 
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: Генштаб ЗСУ

За минулу добу на фронті зафіксували 60 бойових зіткнення, загалом, ворог завдав 4 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 23 квітня

Дослівно: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 наземній станції управління БпЛА, 1 району зосередження озброєння та військової техніки, 1 району зосередження особового складу, 1 засобу ППО та 1 іншому важливому об’єкту противника".

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Деталі: На Куп’янському напрямку ворог 1 раз атакував наші позиції в районі населеного пункту Берестове Харківської області. 

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 10 атак в районах населених пунктів Греківка Луганської області та Терни, Ямполівка Донецької області. 

На Бахмутському напрямку  українські захисники відбили 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, а також Верхньокам’янське, Новий, Спірне, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. 

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На Авдіївському напрямку воїни відбили 14 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Новобахмутівка, Бердичі, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. 

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 17 разів намагався прорвати оборону українських військ. 

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 2 рази атакував позиції українських захисників в районі Старомайорського Донецької області. 

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити підрозділи Сил оборони з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, здійснив за підтримки авіації 1 безрезультатну атаку на позиції українських військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. 

Теми: Генштаб
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