Генштаб: Враг 17 раз пытался прорвать оборону на Новопавловском направлении

За минувшие сутки на фронте зафиксировали 60 боевых столкновения, в общем, враг нанес 4 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ 23 апреля

Дословно: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 наземной станции управления БпЛА, 1 району сосредоточения вооружения и военной техники, 1 району сосредоточения личного состава, 1 средству ПВО и 1 другому важному объекту противника".

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Детали: На Купянском направлении враг 1 раз атаковал наши позиции в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 10 атак в районах населенных пунктов Грековка Луганской области и Терны, Ямполовка Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские защитники отбили 14 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, а также Верхнекаменское, Новое, Спирное, Ивановское, Клищеевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

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На Авдеевском направлении воины отбили 14 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Новобахмутовка, Бердичи, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 17 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 2 раза атаковал позиции украинских защитников в районе Старомайорского Донецкой области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить подразделения Сил обороны с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, совершил при поддержке авиации 1 безрезультатную атаку на позиции украинских войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.