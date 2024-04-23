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МЗС пояснило, як довго не надаватиме консульські послуги чоловікам мобілізаційного віку

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 23 квітня 2024, 20:06
МЗС пояснило, як довго не надаватиме консульські послуги чоловікам мобілізаційного віку
Фото - Getty Images

Міністерство закордонних справ пояснило, що призупинення надання послуг чоловікам мобілізаційного віку в дипломатичних установах є тимчасовим кроком та пов’язане з ухваленням Верховною радою нового закону про мобілізацію.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на сайт МЗС

Деталі: Зовнішньополітичне відомство пояснило, що нормативні документи, які визначають надання консульських послуг, та пов’язані з ними інформаційно-комунікаційні системи МЗС повинні бути змінені відповідно до закону про мобілізацію.

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Там підкреслили, що призупинення надання консульських послуг "є тимчасовим кроком, обумовленим необхідністю вирішення питань щодо військового обліку громадян мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном".

Відомство каже, що обмеження поширюється на звернення після 23 квітня, позаяк "строк розгляду таких заяв може перевищити час, який залишився до набуття чинності" законодавством про мобілізацію. Воно запевняє, що обмеження не поширюються на інші категорії українців.

МЗС окремо вказує, що після набуття законом про мобілізацію чинності 18 травня 2024 року "процес прийняття та розгляду заяв про вчинення консульських дій продовжиться з урахуванням нових вимог, що випливають із положень закону".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 11 квітня Рада ухвалила у другому читанні закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", він вже підписаний президентом та опублікований. 

23 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив повідомлення про призупинення надання консульських послуг українським чоловікам мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном. 

Теми: МЗС
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