МИД объяснил, как долго не будет предоставлять консульские услуги мужчинам мобилизационного возраста

Министерство иностранных дел объяснило, что приостановление предоставления услуг мужчинам мобилизационного возраста в дипломатических учреждениях является временным шагом и связано с принятием Верховной Радой нового закона о мобилизации.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сайт МИД

Детали: Внешнеполитическое ведомство пояснило, что нормативные документы, которые определяют предоставление консульских услуг, и связанные с ними информационно-коммуникационные системы МИД должны быть изменены в соответствии с законом о мобилизации.

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Там подчеркнули, что приостановление предоставления консульских услуг "является временным шагом, обусловленным необходимостью решения вопросов военного учета граждан мобилизационного возраста, находящихся за рубежом".

Ведомство говорит, что ограничение распространяется на обращения после 23 апреля, поскольку "срок рассмотрения таких заявлений может превысить время, оставшееся до вступления в силу" законодательства о мобилизации. Оно уверяет, что ограничения не распространяются на другие категории украинцев.

МИД отдельно указывает, что после вступления закона о мобилизации в силу 18 мая 2024 года "процесс принятия и рассмотрения заявлений о совершении консульских действий продолжится с учетом новых требований, вытекающих из положений закона".

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Напомним, 11 апреля Рада приняла во втором чтении закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета", он уже подписан президентом и опубликован.

23 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил сообщения о приостановлении предоставления консульских услуг украинским мужчинам мобилизационного возраста, которые находятся за рубежом.