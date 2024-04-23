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Зеленський обговорив з Сирським посилення фронту на Донеччині

Анастасія ПроцВівторок, 23 квітня 2024, 20:34
Зеленський обговорив з Сирським посилення фронту на Донеччині
Знімок з відео

Президент Володимир Зеленський обговорив з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським посилення українських військових на ключових ділянках фронту, особливо в Донецькій області.

Джерело: вечірнє звернення президента 23 квітня

Пряма мова: "Говорив із Головкомом Сирським, зокрема про те, як посилити наших воїнів у ключових точках фронту. І особлива увага зараз – Донеччині. Вдячний усім, хто справді стійкий, хто своєю сміливістю допомагає воїнам на позиціях поруч".

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Деталі: Також Зеленський заявив, що українське виробництво має щомісяця відчутніше доповнювати постачання зброї від партнерів. 

"Дякую кожному й кожній, хто працює на наших оборонних виробництвах – у сотнях компаній, які роблять усе, щоб сила нашої держави зростала. Українська артилерія, українські ракети, наші дрони, українська техніка, українська амуніція, українські системи РЕБ, український софт для оборони – дякую всім, чий внесок допомагає Україні битися. Це щонайменше 300 тисяч працівників і працівниць тільки на тих підприємствах, які безпосередньо належать до сфери ОПК".

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Теми: ЗеленськийвиробництвоСирськийДонецька область
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