Зеленский обсудил с Сырским усиление фронта в Донецкой области

Президент Владимир Зеленский обсудил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским усиление украинских военных на ключевых участках фронта, особенно в Донецкой области.

Источник: вечернее обращение президента 23 апреля

Прямая речь: "Говорил с Главкомом Сырским, в частности о том, как усилить наших воинов в ключевых точках фронта. И особое внимание сейчас - Донецкой области. Благодарен всем, кто действительно стойкий, кто своей смелостью помогает воинам на позициях рядом".

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Детали: Также Зеленский заявил, что украинское производство должно ежемесячно ощутимо дополнять поставки оружия от партнеров.

"Спасибо каждому и каждой, кто работает на наших оборонных производствах - в сотнях компаний, которые делают все, чтобы сила нашего государства росла. Украинская артиллерия, украинские ракеты, наши дроны, украинская техника, украинская амуниция, украинские системы РЭБ, украинский софт для обороны - спасибо всем, чей вклад помогает Украине сражаться. Это по меньшей мере 300 тысяч работников и работниц только на тех предприятиях, которые непосредственно относятся к сфере ОПК".