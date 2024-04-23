Маркарова: Підтримка допомоги Україні від республіканців була однією з найвищих з 2022 року

Посол України у США Оксана Маркарова стверджує, що під час останнього голосування в Палаті представників за допомогу Україні підтримка з боку Республіканської партії була однією з найвищих з 2022 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Facebook Маркарової

Деталі: У своєму дописі дипломатка навела дані фінальних голосувань за п’ять законопроєктів у Палаті представників, які передбачали виділення Україні допомоги.

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Числа, за її словами, чітко показують, що підтримка серед Республіканської партії "за п’ятий пакет більша, ніж за три з чотири попередніх голосувань".

Так, 20 квітня проти допомоги Україні проголосували 112 республіканців у нижній палаті Конгресу. Менше (57) голосували тільки у травні 2022 року за додаткову допомогу Києву на понад 40 мільярдів доларів.

ФОТО: ОКСАНА МАРКАРОВА / FACEBOOK

"Крім того, серед голосів "проти" за фінальний законопроєкт є голоси "проти" з причини процедури та інших, а показовим голосування "проти підтримки Україні" є голосування за поправку конгресменки Грін щодо зменшення до нуля всіх статей підтримки – і там цифра ще менша – 70 "за", – наголосила Маркарова.

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Вона запевнила, що посольство України та українська громада у США "активно продовжує працювати над збільшенням підтримки через як пряму роботу з Конгресом, так і через регіональну, релігійну, освітню, культурну, експертну дипломатії та активні публічні комунікації".

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників США проголосувала за законопроєкт про іноземну допомогу для України. Подробиці документа читайте в цьому матеріалі.

Голосування в Сенаті заплановане на 23 квітня.

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