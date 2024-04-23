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Маркарова: поддержка помощи Украине от республиканцев была одной из самых высоких с 2022 года

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 23 апреля 2024, 22:58
Маркарова: поддержка помощи Украине от республиканцев была одной из самых высоких с 2022 года
Оксана Маркарова. Фото - Getty Images

Посол Украины в США Оксана Маркарова утверждает, что во время последнего голосования в Палате представителей за помощь Украине поддержка со стороны Республиканской партии была одной из самых высоких с 2022 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Facebook Маркаровой

Детали: В своей заметке дипломат привела данные финальных голосований за пять законопроектов в Палате представителей, которые предусматривали выделение Украине помощи.

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Числа, по ее словам, четко показывают, что поддержка среди Республиканской партии "за пятый пакет больше, чем за три из четырех предыдущих голосований".

Так, 20 апреля против помощи Украине проголосовали 112 республиканцев в нижней палате Конгресса. Меньше (57) голосовали только в мае 2022 года за дополнительную помощь Киеву на более чем 40 миллиардов долларов.

 
ФОТО: ОКСАНА МАРКАРОВА / FACEBOOK

"Кроме того, среди голосов "против" за финальный законопроект есть голоса "против" по причине процедуры и других, а показательным голосования "против поддержки Украины" является голосование за поправку конгрессменки Грин по уменьшению до нуля всех статей поддержки – и там цифра еще меньше – 70 "за", – отметила Маркарова.

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Она заверила, что посольство Украины и украинская община в США "активно продолжает работать над увеличением поддержки через как прямую работу с Конгрессом, так и через региональную, религиозную, образовательную, культурную, экспертную дипломатии и активные публичные коммуникации".

Напомним, 20 апреля Палата представителей США проголосовала за законопроект об иностранной помощи для Украины. Подробности документа читайте в этом материале.

Голосование в Сенате запланировано на 23 апреля.

Читайте также: Оружие из США, право бить по России и "красные линии" американцев. Интервью с Оксаной Маркаровой.

Темы: США
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