У Харкові пролунала серія вибухів
Середа, 24 квітня 2024, 00:40
У ніч на середу у Харкові до оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи.
Джерело: "Суспільне", голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Повітряні сили ЗСУ, міський голова Харкова Ігор Терехов
Деталі: За словами Синєгубова, окупанти завдають ударів по місту.
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Терехов додав, що у Харкові сильні вибухи.
Повітряні сили оголосили ракетну небезпеку в Харківській, Полтавській та Дніпропетровській областях.
Доповнено: 00.51, за інформацією місцевих журналістів, серія вибухів пролунала за межами Харкова.
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