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У Харкові пролунала серія вибухів

Олена ІвашківСереда, 24 квітня 2024, 00:40
У Харкові пролунала серія вибухів
фото з відкритих джерел

У ніч на середу у Харкові до оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи.

Джерело: "Суспільне", голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Повітряні сили ЗСУ, міський голова Харкова Ігор Терехов

Деталі: За словами Синєгубова, окупанти завдають ударів по місту.

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Терехов додав, що у Харкові сильні вибухи. 

Повітряні сили оголосили ракетну небезпеку в Харківській, Полтавській та Дніпропетровській областях.

Доповнено: 00.51, за інформацією місцевих журналістів, серія вибухів пролунала за межами Харкова.

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Теми: Харківвійнаракетний удар
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