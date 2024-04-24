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В Харькове прогремела серия взрывов

Алена ИвашкивСреда, 24 апреля 2024, 00:40
В Харькове прогремела серия взрывов
фото из открытых источников

В ночь на среду в Харькове до объявления воздушной тревоги прогремели взрывы.

Источник: "Суспільне", председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, Воздушные силы ВСУ, городской голова Харькова Игорь Терехов

Детали: По словам Синегубова, оккупанты наносят удары по городу.

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Терехов добавил, что в Харькове сильные взрывы. 

Воздушные силы объявили ракетную опасность в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Дополнено: 00.51, по информации местных журналистов, серия взрывов прозвучала за пределами Харькова.

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Темы: Харьковвойнаракетный удар
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