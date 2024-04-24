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Росія вдарила по Харкову та області ракетами С-300: є руйнування і постраждалі

Олена ІвашківСереда, 24 квітня 2024, 01:11
Росія вдарила по Харкову та області ракетами С-300: є руйнування і постраждалі
фото ілюстраційне: ДСНС

У ніч на середу Росія цілеспрямовано вдарила по житловому комплексу у Шевченківському районі Харкова. В області пошкоджено чотири багатоквартирні будинки, двоє людей поранено. 

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОДА Олег Синєгубов

Деталі: За попередньою інформацією, постраждалих немає. Синєгубов зазначив, що ворог застосував ракети С-300.

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Є руйнування цивільної інфраструктури. 

Триває огляд місць влучання.

Доповнено: О 1.17 Терехов повідомив, що наразі відомо про двох постраждалих, обидва з осколковими пораненнями. 

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Ними вже опікуються лікарі. На місці триває пошуково-рятувальна операція. Працюють усі відповідні служби.

О 1.23 Синєгубов написав, що ворог завдав ударів по центральній частині Золочева Богодухівського району. 

За попередньою інформацією, двома ракетами С-300. Пошкоджені адмінприміщення, а також скління та зовнішнє оздоблення чотирьох багатоквартирних будинків.

Постраждало дві людини, стан легкий, надано медичну допомогу на місці.

Терехов у коментарі "Суспільному" повідомив, що внаслідок удару РФ перебитий газопровід, службам довелося відключити газопостачання у мікрорайоні, в який влучили ракети.

Пряма мова Терехова: "Росіяни вдарили по житловому кварталу у центральній частині Харкова. Дві ракети С-300, які вибухнули біля житлового багатоповерхового будинку. Дуже багато вибитих вікон. Будемо обстежувати дахи. Постраждало декілька будинків. Зранку будемо відновлювати газ. Останнім часом відбуваються хаотичні обстріли Харкова, переважно, по житлових районах міста".

Теми: Харківракетний удар
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