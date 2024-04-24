Россия ударила по жилому комплексу в Харькове ракетами С-300: есть разрушения
В ночь на среду Россия целенаправленно ударила по жилому комплексу в Шевченковском районе Харькова.
Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов
Детали: По предварительной информации, пострадавших нет. Синегубов отметил, что враг применил ракеты С-300.
Есть разрушения гражданской инфраструктуры.
Продолжается осмотр мест попадания.
Дополнено: В 1.17 Терехов сообщил, что сейчас известно о двух пострадавших, оба с осколочными ранениями.
Ими уже занимаются врачи. На месте продолжается поисково-спасательная операция. Работают все соответствующие службы.
В 1.23 Синегубов написал, что враг нанес удары по центральной части Золочева Богодуховского района.
По предварительной информации, двумя ракетами С-300. Повреждены админпомещения, а также остекление и внешняя отделка четырех многоквартирных домов.
Пострадало два человека, состояние легкое, оказана медицинская помощь на месте.
Терехов в комментарии "Суспільному" сообщил, что в результате удара РФ перебит газопровод, службам пришлось отключить газоснабжение в микрорайоне, в который попали ракеты.
Прямая речь Терехова: "Россияне ударили по жилому кварталу в центральной части Харькова. Две ракеты С-300, которые взорвались возле жилого многоэтажного дома. Очень много выбитых окон. Будем обследовать крыши. Пострадало несколько домов. Утром будем восстанавливать газ. В последнее время происходят хаотичные обстрелы Харькова, в основном, по жилым районам города".