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Окупанти обстріляли Сумську область понад 50 разів, поранено чотирьох людей

Олена ІвашківСереда, 24 квітня 2024, 04:21
Окупанти обстріляли Сумську область понад 50 разів, поранено чотирьох людей
фото з відкритих джерел

Російські окупанти 23 квітня понад 50 разів обстріляли з різних видів зброї прикордонні громади Сумської області, четверо мешканців зазнали поранень.

Джерело: Сумська ОВА у Telegram

Дослівно: "Протягом дня росіяни здійснили 51 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 242 вибухи. Обстрілу зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська, Есманська, Середина-Будська громади".

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Деталі: Зокрема, по Шалигинській громаді ворог бив із РСЗВ (37 вибухів). Внаслідок обстрілу тілесні ушкодження отримали 2 особи. Також відбулася атака ворожого дрона типу "FPV" (1 вибух).

По Середино-Будській громаді з території РФ здійснено мінометні обстріли (20 вибухів), обстріли з РСЗВ (5 вибухів), артобстріл (10 вибухів). Крім того, ворожий дрон типу "FPV" здійснив атаку (2 вибухи). Унаслідок обстрілу з мінометів дістала поранення одна цивільна людина.

Також по Білопільській громаді росіяни вдарили з мінометів (11 вибухів) та РСЗВ (7 вибухів). Унаслідок обстрілу травмовано місцевого жителя.

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Крім того, найбільшу кількість обстрілів з артилерії та мінометів, а також дронів типу "FPV" було зафіксовано в Краснопільській громаді (41 вибух), Юнаківській (30 вибухів), Есманській (29 вибухів), Миколаївській громаді (18 вибухів).

Теми: Сумська область
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