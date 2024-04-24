Оккупанты обстреляли Сумскую область более 50 раз, ранены четыре человека

Российские оккупанты 23 апреля более 50 раз обстреляли из различных видов оружия приграничные общины Сумской области, четверо жителей получили ранения.

Источник: Сумская ОВА в Telegram

Дословно: "В течение дня россияне совершили 51 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 242 взрыва. Обстрелу подверглись Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Шалыгинская, Эсманская, Середина-Будская громады".

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Детали: В частности, по Шалигинской громаде враг бил из РСЗО (37 взрывов). В результате обстрела телесные повреждения получили 2 человека. Также состоялась атака вражеского дрона типа "FPV" (1 взрыв).

По Середино-Будской громаде с территории РФ осуществлены минометные обстрелы (20 взрывов), обстрелы из РСЗО (5 взрывов), артобстрел (10 взрывов). Кроме того, вражеский дрон типа "FPV" совершил атаку (2 взрыва). В результате обстрела из минометов получил ранения один гражданский человек.

Также по Белопольской общине россияне ударили из минометов (11 взрывов) и РСЗО (7 взрывов). В результате обстрела травмирован местный житель.

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Кроме того, наибольшее количество обстрелов из артиллерии и минометов, а также дронов типа "FPV" было зафиксировано в Краснопольской громаде (41 взрыв), Юнаковской (30 взрывов), Эсманской (29 взрывов), Николаевской громаде (18 взрывов).