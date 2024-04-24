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Сенат США проголосував за виділення допомоги Україні

Олена ІвашківСереда, 24 квітня 2024, 04:30
Сенат США проголосував за виділення допомоги Україні
фото: Getty Images

Сенат Конгресу США у вівторок переважною більшістю голосів проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів.

Джерело: трансляція засідання Сенату

Деталі: Законопроєкт про виділення фінансування союзникам США набрав 79 голосів "за". "Проти" проголосувало 17 сенаторів. 

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Таким чином, обидві палати американського конгресу схвалили законопроєкт. 

Для набуття чинності законопроєкт має підписати президент США Джо Байден.

Нагадаємо: 20 квітня Палата представників США проголосувала за законопроєкт про іноземну допомогу для України. Подробиці документа читайте в цьому матеріалі.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше Оксана Маркарова не виключила, що перший пакет американських озброєнь за новим законом може надійти в Україну вже у квітні.

Читайте також: Зброя з США, право бити по Росії та "червоні лінії" американців. Інтерв'ю з Оксаною Маркаровою

Теми: СШАдопомога Україні
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