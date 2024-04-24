Сенат США проголосував за виділення допомоги Україні
Сенат Конгресу США у вівторок переважною більшістю голосів проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів.
Джерело: трансляція засідання Сенату
Деталі: Законопроєкт про виділення фінансування союзникам США набрав 79 голосів "за". "Проти" проголосувало 17 сенаторів.
Таким чином, обидві палати американського конгресу схвалили законопроєкт.
Для набуття чинності законопроєкт має підписати президент США Джо Байден.
Нагадаємо: 20 квітня Палата представників США проголосувала за законопроєкт про іноземну допомогу для України. Подробиці документа читайте в цьому матеріалі.
Раніше Оксана Маркарова не виключила, що перший пакет американських озброєнь за новим законом може надійти в Україну вже у квітні.
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