Сенат США проголосовал за выделение финансирования Украине
Сенат Конгресса во вторник подавляющим большинством голосов проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов.
Источник: трансляция заседания Сената
Детали: Законопроект о выделении финансирования союзникам США набрал 79 голосов "за". "Против" проголосовало 17 сенаторов.
Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект.
Для вступления в силу законопроект должен подписать президент США Джо Байден.
Напомним: 20 апреля Палата представителей США проголосовала за законопроект об иностранной помощи для Украины. Подробности документа читайте в этом материале.
Ранее Оксана Маркарова не исключила, что первый пакет американских вооружений по новому закону может поступить в Украину уже в апреле.
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