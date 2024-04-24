Сенат США проголосовал за выделение финансирования Украине

Сенат Конгресса во вторник подавляющим большинством голосов проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов.

Источник: трансляция заседания Сената

Детали: Законопроект о выделении финансирования союзникам США набрал 79 голосов "за". "Против" проголосовало 17 сенаторов.

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Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект.

Для вступления в силу законопроект должен подписать президент США Джо Байден.

Напомним: 20 апреля Палата представителей США проголосовала за законопроект об иностранной помощи для Украины. Подробности документа читайте в этом материале.

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Ранее Оксана Маркарова не исключила, что первый пакет американских вооружений по новому закону может поступить в Украину уже в апреле.

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