Байден пообіцяв у середу підписати законопроєкт про допомогу Україні: згадав Путіна і ХАМАС

Президент США Джо Байден пообіцяв підписати законопроект про допомогу Україні, як тільки він буде на його столі у середу, щоб можна було розпочати надсилати зброю та обладнання в Україну вже цього тижня. Він сказав, що "ми підтримуємо наших друзів, які захищаються від терористів, таких як ХАМАС, і тиранів, таких як Путін"

Джерело: заява Байдена на сайті Білого дому

Деталі: За словами Байдена, потреба нагальна: для України, яка стикається з невпинними бомбардуваннями з боку Росії; для Ізраїлю, який щойно зіткнувся з безпрецедентними атаками з боку Ірану; для біженців і тих, хто постраждав від конфліктів і стихійних лих у всьому світі, зокрема в Секторі Гази, Судані та Гаїті; і для партнерів, які прагнуть безпеки та стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Реклама:

Пряма мова: "Я хочу подякувати лідеру Шумеру, лідеру МакКоннеллу та всім двопартійним законодавцям у Сенаті, які проголосували за цей законопроект. Цей важливий закон зробить нашу країну та світ більш безпечними, оскільки ми підтримуємо наших друзів, які захищаються від терористів, таких як ХАМАС, і тиранів, таких як Путін".