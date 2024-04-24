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Байден пообещал в среду подписать законопроект о помощи Украине: вспомнил Путина и ХАМАС

Алена ИвашкивСреда, 24 апреля 2024, 05:00
Байден пообещал в среду подписать законопроект о помощи Украине: вспомнил Путина и ХАМАС
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден пообещал подписать законопроект о помощи Украине, как только он будет на его столе в среду, чтобы можно было начать отправлять оружие и оборудование в Украину уже на этой неделе. Он сказал, что "мы поддерживаем наших друзей, которые защищаются от террористов, таких как ХАМАС, и тиранов, таких как Путин".

Источник: заявление Байдена на сайте Белого дома

Детали: По словам Байдена, потребность насущная: для Украины, которая сталкивается с непрерывными бомбардировками со стороны России; для Израиля, который только что столкнулся с беспрецедентными атаками со стороны Ирана; для беженцев и тех, кто пострадал от конфликтов и стихийных бедствий во всем мире, в частности в Секторе Газа, Судане и Гаити; и для партнеров, которые стремятся к безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

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Прямая речь: "Я хочу поблагодарить лидера Шумера, лидера МакКоннелла и всех двухпартийных законодателей в Сенате, которые проголосовали за этот законопроект. Этот важный закон сделает нашу страну и мир более безопасными, поскольку мы поддерживаем наших друзей, которые защищаются от террористов, таких как ХАМАС, и тиранов, таких как Путин".

Темы: СШАпомощь Украине
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