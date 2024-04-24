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В Смоленській області РФ через атаку безпілотників горять два "паливно-енергетичні об'єкти"

Олена ІвашківСереда, 24 квітня 2024, 05:55
В Смоленській області РФ через атаку безпілотників горять два паливно-енергетичні об'єкти
фото ілюстраційне, PocЗМІ

У ніч на середу у Смоленській області після атаки БПЛА виникли пожежі на "паливно-енергетичних об'єктах на території Смоленського та Ярцевського району" Смоленської області.

Джерело: губернатор Смоленської області Василь Анохін, ASTRA, "РИА Новости"

Пряма мова Анохіна: "Цілком ймовірно, що внаслідок атаки противника по цивільних паливно-енергетичних об'єктах на території Смоленського та Ярцевського району сталися загоряння. МНС на місці ліквідовують наслідки. Прошу зберігати спокій і не піддаватися паніці".

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Деталі: Місцеві жителі повідомляють, що горить нафтопереробний завод у районі сіл Роздорове і Пригірське і публікують відео. 

За їхніми словами, було чути щонайменше 4-5 вибухів.

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Теми: Росіябезпілотникивійна
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