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В Смоленской области РФ из-за атаки беспилотников горят два "топливно-энергетических объекта"

Алена ИвашкивСреда, 24 апреля 2024, 05:55
В Смоленской области РФ из-за атаки беспилотников горят два топливно-энергетических объекта
фото иллюстративное, PocСМИ

В ночь на среду в Смоленской области после атаки БПЛА возникли пожары на "топливно-энергетических объектах на территории Смоленского и Ярцевского района" Смоленской области.

Источник: губернатор Смоленской области Василий Анохин, ASTRA, "РИА Новости"

Прямая речь Анохина: "Вполне вероятно, что в результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам на территории Смоленского и Ярцевского района произошли возгорания. МЧС на месте ликвидируют последствия. Прошу сохранять спокойствие и не поддаваться панике".

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Детали: Местные жители сообщают, что горит нефтеперерабатывающий завод в районе сел Роздорово и Пригорское и публикуют видео. 

По их словам, было слышно не менее 4-5 взрывов.

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Темы: Росcиябеспилотникивойна
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