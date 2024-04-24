В Смоленской области РФ из-за атаки беспилотников горят два "топливно-энергетических объекта"

В ночь на среду в Смоленской области после атаки БПЛА возникли пожары на "топливно-энергетических объектах на территории Смоленского и Ярцевского района" Смоленской области.

Источник: губернатор Смоленской области Василий Анохин, ASTRA, "РИА Новости"

Прямая речь Анохина: "Вполне вероятно, что в результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам на территории Смоленского и Ярцевского района произошли возгорания. МЧС на месте ликвидируют последствия. Прошу сохранять спокойствие и не поддаваться панике".

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Детали: Местные жители сообщают, что горит нефтеперерабатывающий завод в районе сел Роздорово и Пригорское и публикуют видео.

По их словам, было слышно не менее 4-5 взрывов.