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Окупанти активізувалися на всіх напрямках, за добу було понад 100 боєзіткнень − Генштаб

Ірина БалачукСереда, 24 квітня 2024, 07:32
Окупанти активізувалися на всіх напрямках, за добу було понад 100 боєзіткнень − Генштаб
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Російські окупанти атакували на 7 напрямках, за добу завдали 5 ракетних та 77 авіаційних ударів, близько 76 разів обстріляли позиції українських військ та населені пункти з реактивних систем залпового вогню; на фронті відбулося 101 бойове зіткнення.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 24 квітня у Facebook

Дослівно Генштаб: "Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Грем’яч Чернігівської області; Куп’янськ, Глушківка, Білогорівка Луганської області; Іванівка, Північне, Очеретине, Нью-Йорк, Новокалинове, Бердичі, Семенівка, Селидове, Карлівка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Водяне, Старомайорське, Урожайне, Красногорівка та Побєда Донецької області і Кринки на Херсонщині".

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Деталі: З артилерії окупанти гатили по понад 120 населених пунктах Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Куп’янському напрямку росіяни 5 разів атакували українські позиції в районі населеного пункту Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 19 атак в районах населених пунктів Греківка, Невське Луганської області та Терни, Ямполівка Донецької області.

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На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 21 атаку в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Спірне, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де росіяни за підтримки авіації намагалися покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку захисники відбили 21 атаку в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Новобахмутівка, Бердичі, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське, Невельське Донецької області, де окупанти намагався витіснити підрозділи ЗСУ із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати загарбників в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де окупанти за підтримки авіації 24 рази намагалися прорвати оборону.

На Оріхівському напрямку росіяни за підтримки авіації 5 разів атакували позиції захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку загарбники не відмовляються від наміру витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра − протягом доби за підтримки авіації здійснили 3 безуспішні атаки на позиції українських військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Водночас авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу окупантів.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 наземній станції управління БпЛА, 1 району зосередження озброєння та військової техніки, 2 районах зосередження особового складу, 1 засобу ППО та 3 інших важливих об’єктах росіян.

Теми: Херсонська областьДонецька областьвійнаГенштаб
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