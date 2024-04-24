Оккупанты активизировались на всех направлениях, за сутки было более 100 боестолкновений − Генштаб

Российские оккупанты атаковали на 7 направлениях, за сутки нанесли 5 ракетных и 77 авиационных ударов, около 76 раз обстреляли позиции украинских войск и населенные пункты из реактивных систем залпового огня; на фронте произошло 101 боестолкновение.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 24 апреля в Facebook

Дословно Генштаб: "За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Гремяч Черниговской области; Купянск, Глушковка, Белогоровка Луганской области; Ивановка, Северное, Очеретино, Нью-Йорк, Новокалиново, Бердичи, Семеновка, Селидово, Карловка, Константиновка, Новомихайловка, Водяное, Старомайорское, Урожайное, Красногоровка и Победа Донецкой области и Крынки на Херсонщине".

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Детали: Из артиллерии оккупанты били по более 120 населенным пунктам Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении россияне 5 раз атаковали украинские позиции в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 19 атак в районах населенных пунктов Грековка, Невское Луганской области и Терны, Ямполовка Донецкой области.

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На Бахмутском направлении украинские воины отбили 21 атаку в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Новый, Спирное, Ивановское, Клищеевка Донецкой области, где россияне при поддержке авиации пытались улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении защитники отбили 21 атаку в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Новобахмутовка, Бердичи, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское, Невельское Донецкой области, где оккупанты пытался вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать захватчиков в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где оккупанты при поддержке авиации 24 раза пытались прорвать оборону.

На Ореховском направлении россияне при поддержке авиации 5 раз атаковали позиции защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении захватчики не отказываются от намерения вытеснить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра − в течение суток при поддержке авиации осуществили 3 безуспешные атаки на позиции украинских войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

В то же время авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла удары по 17 районам сосредоточения личного состава и 1 зенитно-ракетному комплексу оккупантов.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 наземной станции управления БпЛА, 1 району сосредоточения вооружения и военной техники, 2 районам сосредоточения личного состава, 1 средству ПВО и 3 другим важным объектам россиян.