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ЗСУ за добу знешкодили 880 загарбників і знищили 43 артсистеми

Ірина БалачукСереда, 24 квітня 2024, 07:49
ЗСУ за добу знешкодили 880 загарбників і знищили 43 артсистеми
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Мінус 880 солдатів, 12 ББМ і 43 артилерійські системи − такими є втрати Росії у її загарбницькій війні проти України за добу.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 24.04.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 461 940 (+880) осіб,
  • танків − 7 242 (+1) од,
  • бойових броньованих машин − 13 928 (+12) од,
  • артилерійських систем − 11 808 (+43) од,
  • РСЗВ − 1 048 (+2) од,
  • засобів ППО − 771 (+2) од,
  • літаків − 348 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 439 (+32) од,
  • крилатих ракет − 2 117 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 15 892 (+47) од,
  • спеціальної техніки − 1 944 (+8) од.

Дані уточнюються.

Теми: Росіявтрати у війні
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