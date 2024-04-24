ЗСУ за добу знешкодили 880 загарбників і знищили 43 артсистеми

Мінус 880 солдатів, 12 ББМ і 43 артилерійські системи − такими є втрати Росії у її загарбницькій війні проти України за добу.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 24.04.24 орієнтовно склали:

Реклама:

особового складу − близько 461 940 (+880) осіб,

танків − 7 242 (+1) од,

бойових броньованих машин − 13 928 (+12) од,

артилерійських систем − 11 808 (+43) од,

РСЗВ − 1 048 (+2) од,

засобів ППО − 771 (+2) од,

літаків − 348 (+0) од,

гелікоптерів − 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 439 (+32) од,

крилатих ракет − 2 117 (+0) од,

кораблів/катерів − 26 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 15 892 (+47) од,

спеціальної техніки − 1 944 (+8) од.

Дані уточнюються.