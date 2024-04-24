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ВСУ за сутки обезвредили 880 захватчиков и уничтожили 43 артсистемы

Ирина БалачукСреда, 24 апреля 2024, 07:49
ВСУ за сутки обезвредили 880 захватчиков и уничтожили 43 артсистемы
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Минус 880 солдат, 12 ББМ и 43 артиллерийские системы − таковы потери России в ее захватнической войне против Украины за сутки.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 24.04.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 461 940 (+880) человек,
  • танков − 7 242 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин − 13 928 (+12) ед,
  • артиллерийских систем − 11 808 (+43) ед,
  • РСЗО − 1 048 (+2) ед,
  • средств ПВО − 771 (+2) ед,
  • самолетов − 348 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 9 439 (+32) ед,
  • крылатых ракет − 2 117 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 15 892 (+47) ед,
  • специальной техники − 1 944 (+8) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войне
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