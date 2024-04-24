ВСУ за сутки обезвредили 880 захватчиков и уничтожили 43 артсистемы
Среда, 24 апреля 2024, 07:49
Минус 880 солдат, 12 ББМ и 43 артиллерийские системы − таковы потери России в ее захватнической войне против Украины за сутки.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 24.04.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 461 940 (+880) человек,
- танков − 7 242 (+1) ед,
- боевых бронированных машин − 13 928 (+12) ед,
- артиллерийских систем − 11 808 (+43) ед,
- РСЗО − 1 048 (+2) ед,
- средств ПВО − 771 (+2) ед,
- самолетов − 348 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 9 439 (+32) ед,
- крылатых ракет − 2 117 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 15 892 (+47) ед,
- специальной техники − 1 944 (+8) ед.
Данные уточняются.