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У Харкові зросла кількість постраждалих від нічного удару

Тетяна ОлійникСереда, 24 квітня 2024, 08:48
У Харкові зросла кількість постраждалих від нічного удару
Наслідки російського удару по Харкову. Фото - Харківська обласна прокуратура

До 6 зросла кількість постраждалих від нічного російського удару по Шевченківському районі в Харкові. Також вночі окупанти обстріляли Харківську область.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Харківська обласна прокуратура

Деталі: За даними Синєгубова, постраждали три чоловіка віком 33, 45, 53 років та три жінки 24, 45, 54 років.

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Наслідки обстрілів Харкова 24 квітня
фото - харківська обласна прокуратура
 
Наслідки обстрілів Харкова 24 квітня
фото - харківська обласна прокуратура

Пряма мова: "24 квітня 00:57 м. Харків, Шевченківський р-н. Влучання С-300 у землю, внаслідок чого пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення 3 багатоквартирних будинків, 2 офісних будівель, 3 нежитлових будинків, газову магістраль. Загалом пошкоджено 568 вікон та 33 автомобілі".

Виправлено: В ранковому звіті Синєгубова було вказано, що Росія завдала удару КАБами, станом на 9:57 повідомлення виправили, вказали, що удар завдали С-300.

Деталі: За попередніми даними прокуратури, ворог атакував місто двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

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Наслідки обстрілів Харкова 24 квітня
фото - харківська обласна прокуратура

Також голова ОВА повідомляє, що о 1:05 24 квітня в смт Золочів Богодухівського району окупанти завдали удару двома ракетами. Внаслідок цього частково зруйнована колишня будівля Золочівської адміністрації та 10 будинків, з них 2 житлових багатоквартирних, а також будівля банківської установи.

 
Смт Золочів Богодухівського району
ФОТО З ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛУ СИНЄГУБОВА
 
Смт Золочів Богодухівського району
Фото з телеграм-каналу синєгубова

Теми: ХарківвійнаХарківська область
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